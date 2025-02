Zuschuss der Pflegekasse beim Hausumbau

Rentner mit Pflegestufe 1 bis 5 können die Pflegekasse an einem altersgerechten Umbau der Wohnung beteiligen. Bis zu 4.000 Euro Zuschuss sind drin, wenn Sie sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahmen durchführen lassen wollen. Dazu zählen beispielsweise die Installation von Rampen und Treppenliften, Türverbreiterungen, aber auch der barrierefreie Umbau des Badezimmers.

"Außerdem finanziell unterstützt werden der Ein- und Umbau von Mobiliar, das entsprechend den Erfordernissen der Pflegesituation individuell hergestellt oder umgebaut werden muss, sowie der feste Einbau bestimmter technischer Hilfen", heißt es beim Bundesgesundheitsministerium. Der Zuschuss könne auch ein zweites Mal gewährt werden, wenn sich der Gesundheitszustand so verschlechtere, dass weitere Maßnahmen nötig werden.

Pflegegeld für Angehörige

Rentner, die von einem Angehörigen zu Hause gepflegt werden, erhalten von der gesetzlichen oder privaten Krankenkasse Pflegegeld. In der Regel reichen die Pflegebedürftigen das Geld an die pflegende Person weiter, das ist aber keine Pflicht. Lesen Sie hier, was eine Unterbringung im Pflegeheim kosten würde.