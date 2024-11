Wer dachte, mit der Rente falle keine Einkommensteuer mehr an, der irrt: Auch Rentner sind grundsätzlich steuerpflichtig. Von manchen fordert das Finanzamt sogar Steuervorauszahlungen ein. Wir erklären, unter welchen Umständen Sie das betrifft, warum Vorauszahlungen nicht per se schlecht sind und was Sie tun können, wenn diese zu hoch ausfallen.