Warmes Klima, Meer oder Berge in Reichweite und geringere Lebenshaltungskosten: Manch ein Rentner liebäugelt mit einem dauerhaften Umzug ins Ausland, um seinen Ruhestand zu genießen. Doch welche Folgen hat das für die soziale Sicherung – etwa, wenn eine Pflegebedürftigkeit eintreten sollte?

Die gute Nachricht vorweg: Wandern Sie in einen Mitgliedstaat der EU, nach Island, Liechtenstein, Norwegen oder in die Schweiz aus, bleibt die gesetzliche Pflegeversicherung auch im Ausland bestehen. Vorausgesetzt, Ihre Krankenversicherung läuft in Deutschland weiter. Gilt das nicht mehr, endet auch der Versicherungsschutz für die Pflege.