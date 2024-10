Die Renteninformation zeigt Ihnen, mit wie viel Rente Sie rechnen können. Bei den Beträgen handelt es sich jedoch um Bruttowerte. Was geht noch ab?

Mit dem Renteneintritt ändert sich für die meisten ihre finanzielle Lage. Wer nicht zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat oder betrieblich vorgesorgt hat, muss mit weniger Geld auskommen als während des Erwerbslebens. Von der Rente gehen zwar weniger Sozialbeiträge ab, aber komplett abgabenfrei ist sie nicht. Auch Steuern können noch anfallen. Wir zeigen Ihnen, was von der Rente abgezogen wird.

Rente: Welche Sozialbeiträge werden abgezogen?

Wichtige Posten bei den Rentenabzügen sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Besteht für Sie Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner, werden die Beiträge dafür direkt von Ihrer Bruttorente abgezogen.

Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ist keine eigenständige Krankenkasse. Sie bezeichnet nur einen Status: Wer eine gesetzliche Rente bekommt und vorher eine bestimmte Zeit gesetzlich krankenversichert war, gilt als pflichtversichert in der KVdR. Ihre Krankenkasse können Rentner genauso frei wählen wie Beschäftigte.

Sind Sie privat krankenversichert, zahlen Sie jeden Monat einen einkommensunabhängigen Beitrag an Ihren Versicherer. Die Beitragshöhe richtet sich unter anderem nach den vereinbarten Leistungen und Ihrem Gesundheitszustand. Ihren Beitrag überweisen Sie selbst an Ihren Krankenversicherer.

Beiträge zur Rentenversicherung selbst und zur Arbeitslosenversicherung fallen auf die Rente nicht an.

Werden von der Rente Steuern abgezogen?

Seit 2005 wird ein immer größerer Prozentsatz der gesetzlichen Bruttorente steuerpflichtig. Dieser hängt von dem Jahr ab, in dem Sie in Rente gegangen sind. Wer beispielsweise 2023 erstmals Rente bezogen hat, muss auf 82,5 Prozent seiner Rente Einkommensteuer zahlen. Gehen Sie hingegen erst 2058 in Rente, werden 100 Prozent davon steuerpflichtig sein.