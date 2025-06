Was kostet das alles?

Aus dem Bundeshaushalt fließt also immer mehr Geld an die Rentenversicherung. Wird er damit zu einer Art zweiter Rentenkasse? Die Rentenversicherung selbst meint: nein. Denn gemessen am Gesamtvolumen sei der Anteil der Bundesmittel an die Rentenkasse am Bundesetat eigenen Berechnungen zufolge von 31 Prozent im Jahr 2003 auf 25 Prozent im Jahr 2023 gefallen.