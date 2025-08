Neuer Krach in der Koalition

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt sich mit Alexander Dobrindt (CSU) an. (Archivfoto) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lässt prüfen, ob die Software bundesweit eingesetzt werden soll. Mehrere Bundesländer nutzen sie bereits. Nach Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen soll nun auch die Polizei in Baden-Württemberg unter bestimmten Bedingungen darauf zurückgreifen können, wie diese Woche bekannt wurde.

Doch gibt es nicht allein in Baden-Württemberg eine heftige Diskussion über den Start der Fahndungssoftware. Der Einsatz in Bayern wird vom Bundesverfassungsgericht geprüft. Der Stadtstaat Hamburg hatte den Einsatz von Palantir zuletzt abgelehnt.

Bedenken – auch wegen Nähe zu Donald Trump

Das Unternehmen Palantir wurde 2003 in den USA gegründet – unter anderem von dem deutsch-amerikanischen Tech-Milliardär Peter Thiel. Er ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen, seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und seine Kritik an liberalen Demokratien. In Europa sehen viele Thiel deshalb kritisch. Auch Datenschützer kritisieren die Software.