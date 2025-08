"So etwas geschieht in Diktaturen" Schlechte Zahlen – Trump feuert Statistikchefin

Von reuters , t-online , cc 02.08.2025 - 00:31 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trump und sein Vize J.D. Vance bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. (Quelle: Kent Nishimura/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Arbeitsmarktzahlen für die USA sind rückläufig. Dem US-Präsidenten gefällt das nicht. Also setzt er die Chefin der Statistikbehörde vor die Tür.

US-Präsident Donald Trump hat nach unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten die Zahlen als manipuliert bezeichnet und die Chefin der zuständigen Statistikbehörde entlassen. "Meiner Meinung nach wurden die heutigen Arbeitsmarktzahlen GEFÄLSCHT, um die Republikaner und MICH schlecht aussehen zu lassen", schrieb Trump am Freitag auf seinem Dienst Truth Social. Belege dafür legte er nicht vor.

Loading...

Kurz zuvor hatte er die Entlassung der Chefin der Statistikbehörde BLS, Erika McEntarfer, angekündigt. "Wir brauchen akkurate Arbeitsmarktzahlen", erklärte Trump. McEntarfer werde durch jemanden ersetzt, der "weitaus kompetenter und qualifizierter" sei.

Die demokratische Partei war außer sich. Einige ihrer Vertreter äußerten scharfe Kritik an dem Schritt. "Was macht ein schlechter Leader, wenn er unliebsame Nachrichten erhält? Er erschießt den Boten", sagte Chuck Schumer, der Minderheitsführer im republikanisch dominierten US-Senat, vor Reportern.

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren sparte ebenfalls nicht mit Kritik. "Anstatt den Bürgern dabei zu helfen, gut bezahlte Jobs zu bekommen, feuert Donald Trump die Expertin, die ihm bescheinigt, dass sein Möchtegern-Königreich nicht die gewünschten Arbeitsmarktzahlen liefert", schrieb sie bei X. Und Martin Heinrich, demokratischer Senator aus New Mexico, kommentierte ebenfalls bei X: "Das ist purer Sowjet-Scheiß."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Analyst fragt, warum Trump jetzt erst handelt

Auch der demokratische Senator Bernie Sanders schrieb bei X, dass ihn Trumps Vorgehen an totalitäre Regime erinnere. Er fügte hinzu: "Die heutigen Arbeitsmarktzahlen belegen exakt, was die meisten Amerikaner schon längst wissen: Trotz Rekordgewinnen an den Börsen, funktioniert 'die Wirtschaft' eben nicht mehr für die einfachen Leute."

Bei Börsenanalysten stieß Trumps Schritt auf geteilte Reaktionen. "Meiner Meinung nach geschieht so etwas in Diktaturen, nicht in Demokratien", sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege bei B. Riley Wealth. Trump habe an den vorherigen fünf Berichten der Statistikerin nichts auszusetzen gehabt. Erst beim jetzigen Bericht gelte McEntarfer offenbar als inkompetent.

Dagegen erklärte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter der Harris Financial Group, es sei an der Zeit, dass jemand für die widersprüchlichen Daten zur Rechenschaft gezogen werde. "In den vergangenen Jahren waren die Schwankungen so groß, dass es schwerfällt, die Genauigkeit der veröffentlichten Daten zu glauben." McEntarfer war 2023 von Trumps Vorgänger Joe Biden nominiert und im folgenden Jahr vom Senat bestätigt worden.