So stark steigt das Pflegegeld 2025

Zum Jahresbeginn 2025 wird das Pflegegeld in Deutschland erhöht. Wir zeigen, was künftig je nach Pflegegrad ausgezahlt wird.

Zum 1. Januar 2025 steigt das Pflegegeld in Deutschland. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 erhalten künftig monatlich zwischen 347 und 990 Euro – bisher waren es 332 bis 947 Euro. Die Erhöhung um 4,5 Prozent soll finanzielle Entlastung bringen.

Neue Pflegegeld-Beträge im Überblick

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten weiterhin kein Pflegegeld. Das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz sieht eine weitere Anpassung des Pflegegeldes für 2028 vor. Die genaue Höhe orientiert sich an der Preisentwicklung.

Was ist Pflegegeld?

Pflegegeld ist eine finanzielle Unterstützung, die von der Pflegeversicherung gezahlt wird. Es richtet sich an pflegebedürftige Personen, die zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt werden und keine professionelle Pflegedienstleistung in Anspruch nehmen. Das Pflegegeld soll die Aufwandsentschädigung der pflegenden Person sicherstellen und die Eigenverantwortung in der Pflege stärken.