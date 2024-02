Die Riester-Rente zählt zu den am weitesten verbreiteten Produkten der privaten Altersvorsorge. Der Staat gewährt Ihnen dabei entweder Zulagen oder einen Steuervorteil. Um die volle Förderung zu erhalten, müssen Sie allerdings eine ausreichend hohe Summe in Ihren Riester-Vertrag einzahlen.

Wie funktioniert die Riester-Zulage?

Wichtig zu wissen: Die Zulagen führen dazu, dass der Anteil, den Sie selbst in den Riester-Vertrag einzahlen müssen, sinkt. Die oben genannten 4 Prozent setzen sich also aus dem Eigenbeitrag, den Sie ansparen, und der staatlichen Förderung in Form von Zulagen zusammen.