Wie schließe ich meine Rentenlücke?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Rentenlücke zu schließen. Zunächst können Sie innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung etwas dafür tun. Die Experten von "Finanztest" nennen drei Wege:

Ausgleichszahlungen ab 50 Jahren,

Nachzahlungen für Schul- und Studienzeiten

und Zahlungen, die mögliche Rentenverluste nach einer Scheidung ausgleichen.

Ausgleichszahlungen ab 50 Jahren

Wer früher in Rente gehen möchte, als es seine Regelaltersgrenze vorsieht, muss Abschläge in Kauf nehmen. Mit Ausgleichszahlungen kann man den Verlust ganz oder teilweise wettmachen. Gehen Sie später doch nicht eher in Rente, erhöhen die zusätzlichen Zahlungen Ihre regulären Bezüge.

Voraussetzung dafür, dass Sie sich sozusagen weitere Rentenpunkte kaufen, ist ein Mindestalter von 50 Jahren. Außerdem müssen Sie bis zum geplanten vorzeitigen Renteneintritt auf mindestens 35 Versicherungsjahre kommen. Mehr dazu, wie Sie Rentenpunkte kaufen, lesen Sie hier.

Ausgleichszahlungen für einen vorzeitigen Rentenbeginn müssen Sie bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. Dafür benötigen Sie das Formular V0210.

Nachzahlungen für Schul- und Studienzeiten

Diese Ausgleichsmöglichkeit steht Ihnen offen, wenn Sie noch keine 45 Jahre alt sind, zwischen dem 16. und 17. Geburtstag zur Schule gegangen sind und/oder Ihre Schulausbildung oder Ihr Studium ab dem 17. Geburtstag länger als acht Jahre gedauert hat, also über den 25. Geburtstag hinaus.

Sie können Beiträge für Ausbildungszeiten in weiterführenden Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen und für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nachzahlen. Dafür dürfen diese Zeiten aber nicht parallel schon mit anderen rentenrechtlich relevanten Zeiten belegt sein, sprich mit Ausbildungen bis zu acht Jahren ab dem 17. Geburtstag oder einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

Bei Nachzahlungen für Schule und Studium nutzen Sie das Formular V0080. Für wie viele Monate Sie insgesamt Beiträge nachreichen können, rechnet die Rentenversicherung für Sie aus.

Gut zu wissen Für Schule und Studium nachzuzahlen, kann nicht nur interessant sein, um die Rente zu erhöhen, sondern auch, um Anspruch auf einen vorzeitigen Rentenstart zu haben. Je nach Frührente sind dafür 35 oder 45 Beitragsjahre nötig. Lesen Sie hier mehr dazu, was Sie bei zu wenigen Versicherungsjahren tun können.

Zahlungen nach Versorgungsausgleich

Wer sich scheiden lässt, verliert unter Umständen einen Teil seiner Rentenanwartschaften an den Ex-Partner. Denn alles, was Sie während der Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft an gesetzlichen, betrieblichen und privaten Rentenansprüchen erworben haben, wird bei der Scheidung hälftig geteilt. Wie dieser Versorgungsausgleich genau funktioniert, lesen Sie hier.

Ausgleichszahlungen nach einem Versorgungsausgleich beantragen sie formlos bei der Deutschen Rentenversicherung. Diese rechnet Ihnen dann aus, welche Summe nötig wäre, um die Rentenkürzung zu kompensieren. Lesen Sie hier, wie Sie einen formlosen Antrag schreiben.

Privat Vermögen aufbauen

Sie können Ihre Rentenlücke auch abseits der gesetzlichen Rentenversicherung schließen. Einfach und bequem funktioniert das, indem Sie Geld an der Börse anlegen – am besten mit einem ETF-Sparplan (mehr dazu hier). ETFs sind Aktienfonds, die einen Index nachbilden. Für die Altersvorsorge eignet sich beispielsweise ein ETF auf den MSCI World. Was das ist, lesen Sie hier.

Wie hoch die monatliche Sparrate sein muss, hängt davon ab, wie viel Vermögen Sie aufbauen wollen, wie viel Zeit Sie noch bis zur Rente haben und wie viel Rendite zu erwarten ist. Für ein ETF-Investment sollten Sie mindestens 15 Jahre Zeit haben, um mögliche Krisen aussitzen zu können. Mithilfe des t-online-Sparplanrechners können Sie verschiedene Optionen durchprobieren: