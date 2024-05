Bei der Altersvorsorge spielt auch die Rürup-Rente eine wichtige Rolle. Wir zeigen Ihnen, für wen sie bestimmt ist – und was Sie dabei beachten sollten.

Millionen Menschen in Deutschland sind rentenversicherungspflichtig – etwa weil sie Angestellte sind. Doch Selbstständige müssen oft nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Für sie gibt es dagegen ein anderes Modell: die sogenannte Basisrente, auch Rürup-Rente genannt.

Wir erklären Ihnen, wie diese Rente funktioniert, was ihre Vorteile sind – und für wen sie sich lohnt.

Was ist die Rürup-Rente?

Die Rürup-Rente ist ein besonderes Rentenmodell für alle, die weder gesetzlich noch in einem berufsständischen Versorgungswerk pflichtversichert sind. Das heißt, die Basisrente richtet sich besonders an Selbstständige, denn sie sind meist nicht pflichtversichert (siehe unten). Lesen Sie hier, wie Sie als Selbstständiger Ihre Rente regeln.

Die Basisrente ist damit Teil der ersten Säule der Altersvorsorge – also dort, wo auch die gesetzliche Rentenversicherung oder Renten von berufsständischen Versorgungswerken angesiedelt sind.

Die Basisrente wird oft nach ihrem Erfinder benannt, dem Ökonomen Bert Rürup. Er hat sie Anfang der 2000er-Jahre entwickelt, ab 2005 wurde die Rürup-Rente eingeführt. Der zentrale Vorteil der Basisrente ist: Sie ist staatlich gefördert – die Beiträge zur Rürup-Rente sind zu einem großen Teil steuerlich absetzbar (siehe unten).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Basisrente konkret ausgestaltet sein kann. So gibt es die Basisrente mit oder ohne Fonds – oder als Sparplan. Grundsätzlich gilt: Es gibt eine Einzahlungsphase, in der Sie von Steuervorteilen profitieren, und eine Auszahlungsphase ab Rentenbeginn, in der Sie die Rürup-Rente dann versteuern müssen (siehe unten).

Wer kann die Rürup-Rente abschließen?

Grundsätzlich kann jeder die Rürup-Rente abschließen – und damit seine Basisvorsorge, etwa aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aufstocken. Allerdings gilt: Eine Rürup-Rente richtet sich an Menschen, die nicht gesetzlich pflichtversichert sind. Das gilt auch für die Pflichtversicherung in einem berufsständischen Versorgungswerk oder in einer landwirtschaftlichen Alterskasse.

Für wen lohnt sich die Rürup-Rente?

Die Basisrente lohnt sich besonders für Selbstständige oder Freiberufler, die sich nicht freiwillig in der gesetzlichen Rente versichern wollen oder die viel verdienen. Doch auch für Angestellte oder Beamte kann die Basisrente etwas sein – vorausgesetzt, ihr Lohn ist hoch. Denn: Je höher der Lohn, desto höher können die monatlichen Beiträge in die Rürup-Rente sein – und desto eher profitieren Sie von steuerlichen Vorteilen (siehe unten).

Wie sieht der steuerliche Vorteil aus?

Die Beiträge zur Rürup-Rente sind in der Ansparphase steuerlich absetzbar. So können Sie im Jahr 2024 pro Person bis zu 27.566 Euro an Beiträgen in die Rürup-Rente steuerlich geltend machen, als sogenannte Vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben). Von diesem Betrag werden 100 Prozent berücksichtigt.

Grundsätzlich gilt: Die Höhe des Steuervorteils hängt davon ab, wie viel Sie jährlich einzahlen, wie viel Sie verdienen und welchen persönlichen Steuersatz Sie haben. Je höher Ihre Beiträge, desto größer die Ersparnis. Das gilt aber nur bis zum Höchstbetrag von 27.566 Euro (Stand: 2024). Alles, was Sie darüber hinaus in die Rürup-Rente einzahlen, bringt keinen weiteren Steuervorteil.

Um die Beiträge zur Rürup-Rente abzusetzen, tragen Sie sie in der Steuererklärung als Sonderausgaben in die Anlage "Vorsorgeaufwendungen" ein.

Wichtig: Sie erhalten nicht den vollen Höchstsatz (im Jahr 2024 also 27.566 Euro) zurück. Denn: Das Finanzamt verrechnet die Beiträge zur Basisrente mit Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz.

Diese Vorteile hat die Rürup-Rente noch

Neben dem steuerlichen Vorteil bietet die Rürup-Rente noch weitere Vorteile. So ist die Rürup-Rente nicht pfändbar – und auch bei einer Privatinsolvenz sicher.

Auch sind Sie bei der Einzahlung sehr flexibel. So können Sie die Beiträge leicht anpassen und müssen keinen Mindestbetrag einzahlen.

Welche Nachteile hat die Rürup-Rente?