Habe ich Anspruch auf Grundrente?

Was sind Grundrentenzeiten?

Muss ich die Grundrente beantragen?

Wie hoch ist die Grundrente?

Die Höhe des Grundrentenzuschlags hängt von zwei Faktoren ab: der Anzahl an Grundrentenzeiten und der Höhe Ihres zu versteuernden Einkommens. Um die Grundrente in voller Höhe erhalten zu können, müssen Sie mindestens 35 Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen. Zwischen 33 und 35 Jahren wird der Zuschlag gestaffelt ausgezahlt – also in gekürzter Form.