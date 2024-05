Die Rürup-Rente ist eine private Altersvorsorge für Selbstständige und Freiberufler. Mit ihr lassen sich Steuern sparen. Kündigen können Sie jedoch nur in Ausnahmefällen.

Doch was, wenn wenn Sie einmal dringend Geld brauchen, weil etwa Ihr Geschäft stockt und damit Ihre Einnahmen? Es wäre schön, wenn Sie auf ein üppig gefülltes Rürup-Rentenkonto zurückzugreifen könnten, um davon die laufenden Kosten zu decken. Rürup-Rente im Notfall kündigen – ist das möglich?

Kann ich meine Rürup-Rente kündigen?

Bei finanziellen Engpässen: Rente beitragsfrei stellen

Sollten Sie in eine finanzielle Notlage geraten und benötigen Kapital aus Ihrem Rürup-Vertrag, ist eine Auszahlung nicht möglich. Selbst bei finanziellen Engpässen ist es nicht möglich, dass Sie sich das angesparte Geld der Rürup-Rente auszahlen lassen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, Ihren Vertrag beitragsfrei zu stellen.

Sie müssen jedoch weiterhin die laufenden Verwaltungskosten für den Vertrag an die Versicherung zahlen. Diese werden aus Ihrem Vertragsguthaben beglichen. Das kann dazu führen, dass zwar Ihr angespartes Kapital weiterhin verzinst wird, aber Ihre Rente trotzdem geringer ausfallen wird. Wenn die Rendite Ihrer Police niedriger ist als die laufenden Kosten, wird Ihr Kapital im Laufe der Zeit weniger – und damit auch Ihre monatliche Rente.

Aufgrund einer durchschnittlichen Inflationsrate von zwei Prozent, entwertet sich Ihr Kapital automatisch. Aus diesem Grund empfiehlt zum Beispiel der Verbraucherratgeber "Finanztip", die Einzahlungen nicht gänzlich zu stoppen, sondern nur so weit zu reduzieren, wie es Ihre finanzielle Situation zulässt. Unter bestimmten Umständen kann es sich sogar für Sie lohnen, die verpassten Beiträge in finanziell besseren Zeiten nachzuzahlen.

Rürup-Rente kündigen – Widerruf

Wenn Sie sich für diese Form der staatlich geförderten Rente entscheiden, sollten Sie beachten, dass Sie damit eine Entscheidung fürs Leben treffen. Wer die Rürup-Rente kündigen will, hat dazu nur direkt nach Vertragsabschluss die Möglichkeit. Maximal 30 Tage nach Vertragsabschluss müssen Sie einen schriftlichen Widerruf einreichen – eine Angabe von Gründen ist nicht notwendig.

Fehlerhafte Widerrufsbelehrung: Diese Rechte haben Verbraucher

Bei Verträgen, die vor 2008 abgeschlossen wurden, ist unter Umständen eine Rückabwicklung und Auszahlung der Beiträge inklusive Zinsen möglich, wenn die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war. Eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung liegt vor, wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zum Widerrufsrecht in einem Vertrag fehlerhaft, unvollständig oder unklar formuliert sind.

Für Verbraucher hat dies zur Folge, dass die reguläre Widerrufsfrist nicht in Kraft tritt. Sie können den Vertrag dann noch Jahre später widerrufen und sich vom Vertrag lösen. Typische Fehler in Widerrufsbelehrung sind beispielsweise eine falsche Fristangabe, fehlende Angaben zu Widerrufsfolgen oder Verstöße gegen das Deutlichkeitsgebot in der Formulierung (siehe Infobox). Verbraucher haben somit bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung ein langfristiges Widerrufsrecht.