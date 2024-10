Wer einen Riester-Vertrag hat, sollte auch alle Vorteile daraus mitnehmen. Wir zeigen Ihnen, was Sie dabei nicht vergessen dürfen.

Zulagen rechtzeitig beantragen

Ohne Antrag keine Förderung: Wenn Sie staatliche Zulagen erhalten wollen, müssen Sie diese bei Ihrem Versicherungsanbieter einfordern. Das funktioniert bis zu zwei Jahre rückwirkend, anschließend verfällt Ihr Anspruch. Bis zum 31. Dezember 2024 können Sie sich also noch Zulagen für das Jahr 2022 sichern.

Deutlich bequemer ist es jedoch, wenn Sie nicht jedes Jahr aufs Neue ein Formular ausfüllen, sondern den sogenannten Dauerzulageantrag nutzen. Damit erteilen Sie Ihrem Anbieter eine Vollmacht, in Ihrem Namen den Antrag bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen zu stellen. Sie sollten dann jedoch jedes Jahr prüfen, ob sich etwas geändert hat – zum Beispiel die Höhe Ihres Einkommens.

Sparrate anpassen

Um die volle Förderung zu erhalten, müssen Sie mindestens 4 Prozent Ihres rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens in Ihren Riester-Vertrag einzahlen – abzüglich der staatlichen Grund- und Kinderzulagen. Hat sich also Ihr Einkommen geändert, sollten Sie die Sparrate entsprechend anpassen.

Gut zu wissen: Die Sparrate müssen Sie nur dann erhöhen, wenn nicht bereits 2.100 Euro im Jahr in Ihren Vertrag fließen. Denn für höhere Einzahlungen gibt es keine zusätzlichen steuerlichen Vorteile.

Wenn Kinder im Spiel sind

Sind Sie in Elternzeit und verdienen währenddessen nichts, müssen Sie dennoch mindestens 60 Euro in Ihren Riester-Vertrag einzahlen. Andernfalls verlieren Sie die Förderung.

Was für Kurzarbeiter und Arbeitslose gilt

Haben Sie im vergangenen Jahr weniger Einkommen bezogen, weil Sie in Kurzarbeit, arbeitslos oder längere Zeit krank waren, können Sie Ihre Riester-Sparrate jetzt entsprechend verringern. Die 4 Prozent Eigenbeitrag berechnen sich dann auf Grundlage Ihres Einkommens zuzüglich der jeweiligen Lohnersatzleistung – also Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld oder Krankengeld.

Zulagenberechnung prüfen

Riester-Beiträge geltend machen

Aufwendungen für einen Riester-Vertrag gehören in die Steuererklärung. Genauer gesagt in die Anlage AV (Altersvorsorge). Bis zu einer Höhe von 2.100 Euro können Sie Ihre Beiträge als Sonderausgaben steuerlich absetzen. Diese senken Ihr zu versteuerndes Einkommen und damit auch Ihre Einkommensteuerlast. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen genau ist.