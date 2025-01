Rente: Zu wenig Beitragsjahre – was tun?

Aktualisiert am 10.01.2025 - 14:22 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Um Anspruch auf eine gesetzliche Rente zu haben, müssen Sie ausreichend Beitragszeiten vorweisen. Was Sie tun können, wenn das nicht der Fall ist.

Wer Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen will, muss vorher Beiträge gezahlt haben – und das über einen bestimmten Zeitraum. Mindestversicherungszeit oder auch Wartezeit nennt sich das. Doch das schafft nicht jeder.

Rente: Zu wenig Beitragsjahre – wie kann das sein?

Wie viele Beitragsjahre benötige ich?

Je nach Rentenart beträgt die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) für einen Rentenanspruch 5, 20, 25, 35 oder 45 Jahre. So gibt es die klassische Altersrente beispielsweise ab einer Wartezeit von fünf Jahren, die sogenannte Rente mit 63 hingegen erst ab 35 Jahren – und dann auch nur mit Abschlägen. Wer 45 Jahre Wartezeit vorweisen kann, erhält die ungekürzte Altersrente für besonders langjährig Versicherte, besser bekannt als "Rente mit 63". Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Wartezeiten von 20 und 25 Jahren gelten für Sonderfälle. 20 Jahre an Beitragszeiten sind Voraussetzung für die Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn diese bereits eingetreten ist, bevor Sie die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen konnten, und die Erwerbsminderung seitdem ununterbrochen besteht. Das gilt etwa für Menschen, die von Geburt an behindert sind, oder für Versicherte, die schon in jungen Jahren schwer erkranken.