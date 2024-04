Gesetzliche Rente, Witwenrente, Riesterrente – die Liste der Rentenarten in Deutschland ist zwar nicht unendlich, aber durchaus lang. Da kann es schon mal passieren, dass man von einer Variante noch gar nichts gehört hat. So dürfte es vielen mit der sogenannten Arbeitsmarktrente gehen. Wir erklären, was das ist und wer sie bekommt.