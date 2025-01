Wer im Alter 2.000 Euro Rente beziehen will, muss im Arbeitsleben ein überdurchschnittlich hohes Gehalt haben. Welche Summe dafür nötig ist.

In der Theorie klingt es einfach: je höher Ihr Einkommen, desto höher Ihre Rentenbeiträge. Und je höher Ihre Rentenbeiträge, desto mehr Rentenpunkte sammeln Sie. Und das wiederum erhöht am Ende Ihre Rente .

In der Praxis ist es natürlich alles andere als einfach, ausreichend Geld zu verdienen. Schließlich wird nicht jeder Job so gut entlohnt, wie es die Tätigkeit eigentlich verdient hätte, Wirtschaftskrisen führen zu Arbeitslosigkeit oder die familiäre Situation macht eine Auszeit vom Beruf oder die Reduzierung der Arbeitszeit nötig.

2.000 Euro Rente: Was muss ich verdienen?

Wer 2.000 Euro Rente im Monat beziehen will, darf sich all das eher nicht leisten. Denn um auf diese Summe zu kommen, muss Ihr Gehalt über Jahrzehnte überdurchschnittlich hoch sein.

Um zu verstehen, warum das so ist, müssen Sie zunächst wissen, wie sich die Rente genau berechnet. Die Formel dafür lautet:

Der Rentenwert liegt bis 1. Juli 2025 bundeseinheitlich bei 39,32 Euro. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt.

Setzen Sie diese Werte und die gewünschten 2.000 Euro monatliche Bruttorente in die Gleichung ein, können Sie ermitteln, wie viele Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt, Sie in Ihrem Erwerbsleben angehäuft haben müssen: 50,8647.

Mithilfe dieser Zahlen wiederum können Sie berechnen, wie hoch Ihr Verdienst sein müsste, um am Ende bei 2.000 Euro Bruttomonatsrente herauszukommen. Wichtig ist zusätzlich aber noch die Zahl Ihrer Beitragsjahre. Denn klar ist: Je länger Sie insgesamt in die Rentenversicherung einzahlen, desto weniger Rentenpunkte müssen Sie in jedem einzelnen Jahr sammeln.