Börsen-Fiasko in Frankfurt

Auf das Rekordhoch folgt der Absturz: Der Dax verliert massiv. Was steckt hinter dem Einbruch?

Handelsstreit belastet Stimmung

Der eskalierende Zollstreit belastet die Märkte. Neue Handelshemmnisse schüren vor allem in der exportabhängigen deutschen Industrie Ängste vor konjunkturellem Gegenwind. Hinzu kommt ein schwacher Handelsstart an der Wall Street – ein weiterer Stimmungsdämpfer für die europäischen Börsen.

Automobilindustrie unter Druck

Fresenius zieht FMC mit in die Tiefe

Stark unter Druck geriet auch FMC. Die Aktie verlor 8,9 Prozent, nachdem der Mutterkonzern Fresenius ein großes Aktienpaket auf den Markt gebracht hatte. Zudem platzierte Fresenius Anleihen im Wert von 600 Millionen Euro, die in FMC-Aktien umgewandelt werden können. Damit sichert sich der Gesundheitskonzern frisches Kapital in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.

Flucht in sichere Häfen

Während die Aktienmärkte taumelten, flüchteten die Anleger in sichere Häfen. Der Euro stieg auf 1,0525 US-Dollar. Staatsanleihen waren gefragt, die Renditen sanken leicht. Noch am Montag hatten Spekulationen über höhere Schulden für Rüstungsausgaben die Marktzinsen kräftig in die Höhe getrieben.