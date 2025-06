Der renommierte Hedgefonds-Manager und Unternehmer Ray Dalio nennt dieses Phänomen die "Debt Death Spiral", die Schulden-Todesspirale. In seinem neuen Buch "How Countries Go Broke" (auf Deutsch: Wie Länder bankrottgehen) warnt er: "Immer neue Schulden, um alte Schulden zu bedienen – das geht nur so lange gut, bis Investoren höhere Zinsen fordern oder ganz abspringen." Dann drohen drastische Konsequenzen: Inflation, Sparzwang oder sogar ein Zahlungsausfall.

Wo Trump sparen will, offenbart sein "One Big Beautifil Bill" deutlich: Der Staat setzt den Rotstift zuerst bei Sozialleistungen, Renten und Infrastrukturprojekten an – mit sozialen und politischen Verwerfungen. Eine hohe Inflation entwertet Geld und Erspartes und trifft am Ende die Verbraucher, die ihren Gürtel noch enger schnallen.

Kritik an gesetzlich beschlossener Pleite

Jamie Dimon, Chefbanker von JPMorgan Chase, äußerte sich zunehmend besorgt. In einem Interview mit "Fox Business" sagte er: "Es ist ein großes Problem, das wissen wir. Aber eines Tages – ich weiß nicht, ob in sechs Monaten oder sechs Jahren – wird der Anleihenmarkt ernsthafte Schwierigkeiten bekommen." Für Dimon liegt die Lösung in Wachstum, Deregulierung und gezielten Reformen. Programme wie Medicare oder Social Security müssten nachhaltiger gestaltet werden, ohne dabei die Schwächsten zu treffen.

Man dürfe weder armen noch kranken oder alten Menschen die Leistungen wegnehmen, sagte er. "Es geht nur darum, Regeln aufzustellen, die das Ganze vernünftiger machen. Sie wissen schon, weniger Betrug, weniger Verschwendung, weniger Missbrauch."

Ein Zahlungsausfall würde das Vertrauen in die USA als Schuldner schwer beschädigen – mit potenziell globalen Folgen. Tech-Milliardär Elon Musk bezeichnete auf seiner Plattform X Trumps neues Steuer- und Ausgabenpaket als "disgusting abomination" (auf Deutsch: ekelhafte Abscheulichkeit). Die von Trump als "One Big Beautiful Bill" gefeierte Gesetzesinitiative werde das Haushaltsdefizit auf 2,5 Billionen Dollar treiben und den Staat an den Rand des Bankrotts bringen. Musk schrieb: "Congress is making America bankrupt" – Der Kongress lässt Amerika in die Pleite gehen.