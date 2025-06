Ein internationaler Rechercheverbund deckt massive Missstände beim Zahlungsabwickler Worldline auf – mit gravierenden Folgen an der Börse.

Die Aktien des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline sind am Mittwoch an der Pariser Börse eingebrochen. Die Papiere verloren zeitweise über 40 Prozent ihres Werts und markierten ein neues Rekordtief. Hintergrund sind Medienberichte über mögliche Verstöße gegen Geldwäschevorgaben und fragwürdige Kundenbeziehungen. Anleger reagierten schockiert, der Börsenwert des Unternehmens schrumpfte innerhalb weniger Stunden um rund 440 Millionen Euro.

Recherchen zu "Dirty Payments"

Die Recherchen stützen sich auf vertrauliche Dokumente und Daten aus dem Unternehmen. Laut den Berichten nahm Worldline über Jahre gezielt Kunden mit hohem Risiko auf, ohne sie angemessen zu prüfen. Die Berichterstattung erschien am Mittwoch unter dem Titel "Dirty Payments" in 21 europäischen Medien.

Vorwürfe auch gegen Payone

Die Kritik betrifft vor allem die deutsche Worldline-Tochter Payone. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main wickelt Zahlungen von Privatkunden im Handel und Onlinegeschäft ab. Der "Spiegel" berichtet, dass Payone über Jahre systematisch mit dubiosen Geschäftspartnern zusammengearbeitet und dabei Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet habe.

Unternehmen betonen Kurskorrektur

Der Zahlungsdienstleister erklärte in einer Pressemitteilung am Mittwoch, er verfolge eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen und stehe im regelmäßigen Austausch mit Aufsichtsbehörden. Alle Geschäftsbeziehungen, die nicht den internen Vorgaben entsprechen, seien beendet worden. Dieses Segment habe zuletzt lediglich rund 1,5 Prozent des verarbeiteten Transaktionsvolumens ausgemacht.

Vertrauen unter Druck

Worldline zählt zu den größten Zahlungsdienstleistern Europas. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris wickelt jährlich Transaktionen im Wert von rund 500 Milliarden Euro ab. Neben der Beteiligung an Payone hält Worldline zahlreiche weitere Tochterfirmen und ist international breit aufgestellt. Im französischen Leitindex CAC 40 geführt, galt der Konzern lange als Aushängeschild für den digitalen Finanzsektor in Europa.