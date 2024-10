Bei einem Aktienrückkauf erwirbt ein börsennotiertes Unternehmen einen Teil seiner Anteilsscheine zurück. Doch was heißt das für Anleger? t-online erklärt es Ihnen.

Bei Aktiengesellschaften sieht das anders aus. Für sie ist es oft ein probates Mittel, etwas zurückzukaufen – nämlich ihre eigenen Aktien. Doch warum sollte es das machen? Wie läuft so etwas ab? Und was heißt ein Aktienrückkauf für die Anleger?

Was ist ein Aktienrückkauf?

Beim Aktienrückkauf ist der Name Programm: Eine Aktiengesellschaft erwirbt dabei einige Aktien, die sie zuvor ausgegeben hat, von ihren Aktionären zurück. Damit sind die Anteilsscheine nicht mehr im Handel – und können von Anlegern nicht mehr gekauft werden.

Es kann aber auch sein, dass die Aktien "eingezogen" werden . Das heißt: Die Aktien werden dauerhaft aus dem Handelsverkehr gezogen, letztlich also vernichtet .

Wieso kaufen Firmen eigene Aktien zurück?

Gut zu wissen: Beobachter werten einen Aktienrückkauf oft als alternativlos. Denn eine Aktiengesellschaft hat womöglich keine anderen Ideen, wo genau sie das überschüssige Kapital, also ihr Geld, hinein stecken soll.

Wie läuft ein Aktienrückkauf ab?

Bevor eine Aktiengesellschaft die Anteilsscheine zurück erwerben darf, müssen die Aktionäre dem zustimmen. Auf der Hauptversammlung geben sie der Firma eine Ermächtigung für den Aktienrückkauf . Dies geschieht oft "auf Vorrat" – also ohne, dass die Unternehmen wirklich ein Aktienrückkaufprogramm auflegen möchten.

Entweder kauft das Unternehmen nun die Aktien direkt an der Börse – also so wie Sie auch Aktien kaufen und verkaufen können.