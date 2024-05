Leiche in Zementfass aus See geborgen

Zertifikate versprechen schnelles Geld, doch Anleger sollten achtsam sein. Denn den großen Chancen stehen hohe Risiken gegenüber. Wir erklären die Vor- und Nachteile dieser Finanzprodukte.

Seit der Finanzkrise 2008 haben Zertifikate ein schlechtes Image. Sie gelten als spekulativ und für Anleger schwer zu durchschauen. Wer in sie investieren will, sollte daher genau verstehen, wofür man diese speziellen Finanzprodukte einsetzen kann – und was dabei auf dem Spiel steht.

Wir zeigen, wie Zertifikate genau funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und welchen Unterschied es macht, ob man in ein Bonus-, Discount-, Index- oder Garantiezertifikat investiert.

Was ist ein Zertifikat?

Zertifikate sind spezielle Finanzprodukte aus der Gruppe der Derivate. Das bedeutet, dass Sie damit zum Beispiel nicht direkt in bestimmte Wertpapiere wie Aktien investieren, sondern in ein Produkt, das sich an diesen Wertpapieren lediglich orientiert.

Diese zugrunde liegenden Anlagen nennt man auch Basiswerte. Von ihnen leitet sich der Preis der Zertifikate ab. Basiswert eines Zertifikats können dabei Aktien sein, aber auch andere Anlageklassen wie Indizes, Anleihen, Rohstoffen oder Währungen.

Rechtlich gesehen sind Zertifikate Schuldverschreibungen, also Zahlungsversprechen. Im Falle eines Aktien-Zertifikats heißt das: Sie kaufen mit einem Zertifikat keine Anteile an einem Unternehmen, sondern gehen mit dem Emittenten des Zertifikats – zum Beispiel einer Bank – ein Abkommen, man könnte auch sagen: eine Wette auf den künftigen Kursverlauf ein.

Das ist nicht ganz risikolos. Denn Zertifikate gelten – anders als etwa Fonds – nicht als Sondervermögen. Geht der Herausgeber des Zertifikats pleite, ist Ihr Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren, da es Teil der Insolvenzmasse wird. Das nennt man auch Emittentenrisiko.

Was sind Vor- und Nachteile von Zertifikaten?

Zertifikate haben vor allem zwei Vorteile: Erstens können Sie mit ihnen in Anlageklassen investieren, die ansonsten nicht so leicht zugänglich sind. Mittels Zertifikaten können Sie Ihr Geld etwa in Rohstoffe oder Edelmetalle anlegen. So kann es zum Beispiel bequemer sein, wenn Sie sich ein Zertifikat auf den Goldpreis kaufen und so von seiner Entwicklung profitieren, als wenn Sie sich einen echten Goldbarren in den Safe legen. Ähnliches gilt für Rohstoffe wie Öl.

Außerdem können Privatanleger Zertifikate auch dafür nutzen, ihr Depot abzusichern. Denn mit ihnen kann man auch auf fallende Kurse setzen. Verfolgen Sie also zum Beispiel generell eine langfristige Anlagestrategie, bei der Sie über Jahre immer wieder Krisen aussitzen müssen, könnte ein Zertifikat in diesen Krisenzeiten dafür sorgen, Verluste auszugleichen.

Der Nachteil von Zertifikaten für Sie als Anleger ist allerdings das Risiko, das Sie damit eingehen. Dazu zählt zunächst das bereits erwähnte Emittentenrisiko, durch das Sie im Falle einer Pleite des Zertifikate-Herausgebers leicht Ihr gesamtes Geld verlieren können.

Aber auch wenn die Bank nicht pleite geht, können Sie mit Zertifikaten Verluste machen. Das gilt insbesondere, wenn Sie in sogenannte Hebelzertifikate investieren (siehe unten). Denn wenn es nicht so läuft wie geplant, vervielfacht sich damit Ihr Verlust.

Welche Arten von Zertifikaten gibt es?

Zertifikate gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Zu den bekanntesten zählen Index-, Discount-, Bonus- und Garantie-Zertifikate. Aber auch Aktienanleihen sind Zertifikate. Zudem unterscheidet man "einfache" Zertifikate und solche mit Hebelwirkung.

Hebelzertifikate

Zertifikate sind für viele Anleger vor allem deshalb verlockend, weil man mit ihnen Gewinne vervielfachen kann. Dafür müssen Sie in Zertifikate mit Hebelwirkung investieren. Diese nennt man auch Hebelprodukte oder Knock-out-Zertifikate.