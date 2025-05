Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung in der Energiewende. Mit ETFs können Sie an der Entwicklung der Branche teilhaben. Doch ist das wirklich sinnvoll?

Wasserstoff könnte in Zukunft wesentlich zum Klimaschutz beitragen – vor allem, wenn er aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Viele Länder fördern den Energieträger, um ihre Klimaziele zu erreichen. Lohnt es sich also, in einen Wasserstoff-ETF zu investieren? Und wie stellt man das an? Hier finden Sie die Antworten.