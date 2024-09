Österreicher wegen Sex in Schrein verhaftet

Immer mehr Menschen investieren in ETFs und Fonds. Weltweit gibt es mehr als 50.000 Investmentfonds. Doch welche Geldanlage ist besser?

2023 investierten rund 12,3 Millionen Menschen in Deutschland in Aktien und Fonds. Die meisten von ihnen, rund 10,5 Millionen Menschen, bevorzugten ausschließlich Investments in Aktienfonds. Doch es gibt Unterschiede zwischen ETFs und Fonds. Hier haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

Was ist ein Fonds?

Einfach ausgedrückt ist ein Fonds eine Sammelstelle für Geld von Anlegern. Sinnbildlich steht ein Fonds für einen Korb, in dem sich ein Mix unterschiedlicher Aktienunternehmen befindet. Wenn Sie sich als Anleger an einem Fonds beteiligen, kaufen Sie ein Stück dieses Korbes – und damit Anteile an allen darin liegenden Unternehmen.

Die Strategie, die ein Fonds dabei verfolgt, wird von einem Fondsmanagement vorgegeben und umgesetzt. Dabei ist jeder Fonds bestrebt, hohe Renditen zu erwirtschaften, von denen die Anleger profitieren.

Welche Arten von Fonds gibt es?

Eine der bekanntesten Fondsarten in Deutschland ist der Aktienfonds. Dabei wird das Geld der Anleger auf Grundlage einer bestimmten Strategie in viele verschiedene Aktien investiert. Zum Beispiel gibt es Aktienfonds, die vorrangig in amerikanische Technologiewerte wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet (Google) investieren.

Andere sehen Potenzial in erneuerbaren Energien und investieren in grüne Fonds. Weitere Fonds investieren in japanische oder chinesische Automobilunternehmen, wiederum andere in europäische oder lateinamerikanische Immobilien.

Aufgrund der Fülle an Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich Tausende von Fonds mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Schwerpunkten. Prinzipiell lassen sich Fonds in diese Kategorien einsortieren:

Fonds-Gebühren

Laufende Gebühren von Fonds können zwischen 1,5 und 2,5 Prozent pro Jahr betragen. Zusätzlich wird bei den meisten Fonds ein Ausgabeaufschlag zwischen einem und sieben Prozent fällig, das sogenannte Agio. Darin enthalten sind Verwaltungs- und Vertriebskosten, die den Banken und Beratern zufließen. Diese Kosten sollten Anleger nicht unterschätzen.

Beispielrechnung

Angenommen, Sie investieren zu Beginn eines Jahres einmalig 10.000 Euro in einen Aktienfonds. Ihre Finanzplanung sieht vor, dass sie den Fonds nach zehn Jahren verkaufen wollen. Bei einer durchschnittlichen Rendite von zehn Prozent pro Jahr, einem einmaligen Ausgabeaufschlag von fünf Prozent und jährlichen Verwaltungskosten von 2,5 Prozent führt das zu einer Gesamtsumme von 19.271 Euro. Ihre Rendite (Ertrag) liegt bei 9.271 Euro (10.000 Euro Anfangsinvestition + 9.271 Euro Rendite = 19.271 Euro).

Während dieser zehn Jahre fallen allerdings Gebühren in Höhe von 3.923 Euro an, was die jährliche Rendite auf etwa 6,78 Prozent schmälert. Ohne Ausgabeaufschlag und mit geringeren Verwaltungskosten wäre Ihr Ertrag deutlich höher ausgefallen.

Renditerechner: Rendite einfach berechnen Anlagebetrag (in Euro) Zinssatz (in Prozent) Zeitraum (Jahre) Berechnung Endkapital 13.159 € Zinsen 3.159 €

Vorteile eines Fonds

Rendite: Trotz der Verwaltungskosten sind höhere Renditen als beim Tagesgeld oder Festgeld möglich, aber nur dann, wenn der Anlagehorizont zehn Jahre und mehr beträgt.

Trotz der Verwaltungskosten sind höhere Renditen als beim Tagesgeld oder Festgeld möglich, aber nur dann, wenn der Anlagehorizont zehn Jahre und mehr beträgt. Aufwand: Schon mit wenigen Klicks können Sie bei Ihrer Bank zwischen etlichen Fonds auswählen, sich über die Zusammensetzung informieren und Anteile kaufen, verkaufen oder Sparpläne einrichten.

Schon mit wenigen Klicks können Sie bei Ihrer Bank zwischen etlichen Fonds auswählen, sich über die Zusammensetzung informieren und Anteile kaufen, verkaufen oder Sparpläne einrichten. Geringere Risiken: Durch die Streuung Ihres Geldes in viele verschiedene Unternehmen sinkt das Risiko, dass Ihre Fondsanteile an Wert verlieren. Vor einem Börsencrash ist auch ein Fonds nicht gefeit. Allerdings können Sie in Krisenzeiten auch mehr Fondsanteile für das gleiche Geld erwerben und beim nächsten Aufschwung noch stärker profitieren.

Durch die Streuung Ihres Geldes in viele verschiedene Unternehmen sinkt das Risiko, dass Ihre Fondsanteile an Wert verlieren. Vor einem Börsencrash ist auch ein Fonds nicht gefeit. Allerdings können Sie in Krisenzeiten auch mehr Fondsanteile für das gleiche Geld erwerben und beim nächsten Aufschwung noch stärker profitieren. Transparenz: Durch die Offenlegungspflichten über die Zusammensetzung der Fonds wissen Sie, in welche Unternehmen ihr Geld investiert wird. Gerade bei grünen Investmentfonds sollten Sie sich davon überzeugen, dass die Unternehmen tatsächlich ökologisch nachhaltig agieren.

Nachteile eines Fonds

Kosten: Teilweise sind die Ausgabeaufschläge und laufenden Kosten sehr hoch, was die Rendite schmälert. Rechnen Sie sich am besten vorher aus, welche Gebühren auf Sie zukommen.

Teilweise sind die Ausgabeaufschläge und laufenden Kosten sehr hoch, was die Rendite schmälert. Rechnen Sie sich am besten vorher aus, welche Gebühren auf Sie zukommen. Marktentwicklung: Fondsmanager steigen aufgrund ihrer Analysen in neue Aktien ein und werfen andere zum Teil oder komplett aus ihrem Portfolio. Auf diese Veränderungen innerhalb der Fonds haben Sie keinen Einfluss. Durch strategische Entscheidungen versuchen Fondsmanager, besser abzuschneiden als der Markt. Das kann funktionieren, muss es aber nicht.

Was ist ein ETF?

ETF steht für Exchange Traded Fund und ist die gebräuchliche Abkürzung für einen börsengehandelten Indexfonds. Es handelt sich um Indexfonds, die passiv gemanagt werden. Das heißt, es gibt keinen Fondsmanager, der aktiv eingreift. Jeder erworbene Fondsanteil repräsentiert die Zusammensetzung von Wertpapieren (Aktien) eines Index, was die Entwicklung so genau wie möglich abbilden soll.

Nehmen wir als Beispiel einen Dax-ETF. Dieser ETF enthält Aktienanteile je nach Gewichtung von allen 40 gelisteten Unternehmen im Dax. Ändern sich die Kurse der einzelnen Unternehmen, wirkt sich das auf die Kursentwicklung des Dax aus. Ein Dax-ETF, der den Dax nachbildet, wird in etwa die gleichen Kursschwankungen aufweisen wie der Dax selbst.

Mit dem Kauf eines Dax-ETFs kaufen Anleger Anteile von jedem Dax-Unternehmen, ohne direkt in die Einzelaktien dieser Unternehmen zu investieren.

Der wohl bekannteste und größte Fonds der Welt ist der MSCI-World-ETF. Er bildet die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte ab. Grundlage des ETFs sind rund 1.600 Unternehmen unterschiedlicher Branchen aus den 23 wichtigsten Industrieländern. Durch die weltweite Streuung sinkt zwar die durchschnittliche Rendite, aber zugleich auch das Risiko von Verwerfungen einzelner Branchen oder Märkte erheblich. In den vergangenen 45 Jahren hat der MSCI-World-ETF eine durchschnittliche Rendite von etwa acht bis neun Prozent erzielt.

ETF-Gebühren