Zum Handel an der Börse gehört nicht nur der Aktienkauf. Genauso wichtig ist auch der Verkauf der Wertpapiere. Was Sie dabei beachten sollten.

Wir zeigen Ihnen deshalb, wie Ihnen das gelingt, was Sie beim Verkauf von Aktien beachten sollten – und welche Kosten auf Sie zukommen.

Wie verkauft man Aktien?

Aktien zu verkaufen ist so leicht wie Aktien zu kaufen. Es sind nur wenige Schritte bei dem Broker oder der Bank nötig, bei dem Sie ein Wertpapierdepot besitzen, über das Sie die Aktie auch gekauft haben.

In der Regel können Sie eine Aktie telefonisch oder online verkaufen, bei einer Filialbank auch vor Ort. Am einfachsten ist aber der Online-Weg. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Tipp: Überlegen Sie sich gut, ob Sie die Erlöse direkt wieder reinvestieren möchten – und achten Sie auf die richtigen Kurse. Es ist möglich, dass viele Aktien im Moment teuer sind. Sie können auch nur einen Teil des Erlöses in neue Aktien stecken.

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Verkauf von Aktien?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt auf viele Faktoren an – vor allem darauf, wie hoch die Chance ist, dass der Aktienkurs noch weiter steigt.

Um Verluste einzugrenzen, bieten zahlreiche Broker verschiedene Verkaufsoptionen an. Diese nennt man auch "Ordertypen". Ein Überblick:

Welche Kosten fallen beim Aktienverkauf an?

Wie beim Aktienkauf fallen auch beim Verkauf von Aktien in der Regel Kosten an, allen voran: die Ordergebühren . Diese hängen von Ihrem Broker oder der Bank ab.

Es gilt: Eine Direktbank oder ein Onlinebroker im Internet ist meist günstiger als eine herkömmliche Filialbank. In der Regel richten sich die Ordergebühren nach dem aktuellen Kurswert – etwa 1 bis 1,5 Prozent. Manchmal wird aber auch ein pauschaler Betrag beim Verkauf fällig – beispielsweise 5 Euro. Manche besonders günstige Broker bieten aber auch Flatrate-Tarife an, bei denen Sie für eine monatliche Gebühr so unendlich viele Aktien kaufen und verkaufen können, ohne dass ein zusätzliches Orderentgelt anfällt.