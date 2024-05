Beim Bitcoin-Halving wird die Belohnung alle vier Jahre halbiert , während gleichzeitig der Rechenaufwand für die Herstellung jedes weiteren Bitcoins steigt. Was kostet es einen Miner, einen Bitcoin zu schürfen, und ist das Geschäft in Zukunft noch rentabel?

Hohe Rechenleistung benötigt

Steigende Kosten und sinkende Einnahmen

Während des jüngsten Kursanstieges investierten Bitcoin-Miner Milliarden in neue Ausrüstung, was ihren Stromverbrauch weiter in die Höhe treibt – der Energiehunger in Zeiten steigender Kurse und hoher Nachfrage nach Kryptowährungen wird auch weiterhin massiv zunehmen. Coinshares zufolge sollen sich die Stromkosten pro Bitcoin fast verdoppeln.