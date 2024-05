Schlechte Nachrichten für die Umwelt

Zwar hinken auch die USA im internationalen Vergleich beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher, doch so schlecht wie zum Beispiel in Kasachstan fällt die Bilanz nicht aus. Kasachstan will zwar bis 2060 klimaneutral werden, derzeit werden aber noch 70 Prozent des Stroms mit Kohle erzeugt.

In den USA steigt der Anteil an regenerativer Energie bei der Stromerzeugung im Jahr 2022 immerhin auf über 20 Prozent. Insgesamt wurden auf dem US-Stromsektor etwa vier Terawattstunden Strom produziert.

Ökobilanz ist erschreckend

Ein Forscherteam aus dem Umfeld der Vereinten Nationen hat nun eine aktuelle Studie zum Ressourcenverbrauch der Gewinnung von Kryptowährungen vorgelegt. Die Studie, die in der Zeitschrift "Earth's Future" veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass Bitcoin-Mining einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Das gesamte Mining-Netzwerk verbrauche eine große Menge an Strom und sei immer noch stark auf fossile Energiequellen angewiesen, schreiben die Autoren.

Die Krux mit der erneuerbaren Energie

Wie die Forscher des Cambridge Centre for Alternative Science bereits im Jahr 2020 in einer Untersuchung errechnet haben, nutzen angeblich 76 Prozent der Miner erneuerbare Energien. Doch was auf den ersten Blick positiv klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen nur als die halbe Wahrheit. Denn der Anteil des tatsächlich grünen Stroms ist mit 39 Prozent nur in etwa halb so groß.