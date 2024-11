Erhalten Sie ein größeres Erbe, fällt darauf unter Umständen Erbschaftsteuer an. Zunächst können Sie aber die steuerlichen Freibeträge ausschöpfen. Diese sind umso höher, je enger das Verwandtschaftsverhältnis ist. Ehe- und eingetragenen Lebenspartnern sowie unterhaltspflichtigen Kindern steht noch ein besonderer Versorgungsfreibetrag zu. Was es damit auf sich hat und wie hoch er ausfällt.

Versorgungsfreibetrag bei Erbschaftsteuer: Was ist das?

Der Versorgungsfreibetrag ist eine besondere Regelung im deutschen Erbschaftsteuerrecht, die dazu dient, den überlebenden Partner oder die Kinder finanziell abzusichern. Der Versorgungsfreibetrag kommt zusätzlich zum allgemeinen persönlichen Freibetrag zur Anwendung und kann die Steuerlast erheblich reduzieren. Er gilt nur für geerbte Versorgungsbezüge, also beispielsweise Leistungen aus einer privaten Lebensversicherung.

Wie hoch ist der Versorgungsfreibetrag?

Versorgungsfreibetrag kann gekürzt werden

Wichtig zu wissen: Der Versorgungsfreibetrag wird nicht in voller Höhe gewährt, wenn der Erbe anlässlich des Todesfalls andere Versorgungsbezüge erhält, die nicht der Erbschaftsteuer unterliegen. Dazu zählen etwa Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung , Versorgungsbezüge nach Beamtenrecht oder Versorgungsbezüge von berufsständischen Versorgungseinrichtungen.

In diesen Fällen wird der Freibetrag um den Kapitalwert der Bezüge gekürzt. Wer also beispielsweise eine Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält, kann seinen Versorgungsfreibetrag nicht voll in Anspruch nehmen. Diese Regel soll als Ausgleich dafür dienen, dass Erben auf private Versorgungsbezüge, etwa Leistungen aus einer privaten Lebensversicherung, Erbschaftsteuer zahlen müssen, während Bezieher anderer Versorgungsleistungen diese steuerfrei erhalten können.