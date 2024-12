Ist ein geliebter Mensch gestorben, fallen viele organisatorische Dinge an – auch wenn Ihnen in Ihrer Trauer der Kopf ganz woanders steht. Neben der Beerdigung muss auch geplant werden, wie der Grabstein und das Grab aussehen sollen. In Ihrer Familie hat jeder eine andere Meinung dazu? Es ist klar geregelt, wer über ein Grab bestimmen darf.