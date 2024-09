Dazu kommen manchmal Friedhofsverwaltungs- oder -unterhaltungsgebühren an die Gemeinde oder Kirche. Insgesamt kann ein Grab zwischen 70 und mehreren Hundert Euro pro Jahr kosten.

Friedhofsordnung entscheidend

Aufschluss gibt ein Blick in die Friedhofsordnung. Dort ist geregelt, wer auf den sogenannten Nutzungsberechtigten des Grabs folgt, wenn dieser verstirbt. In der Regel ist das zunächst der Ehepartner beziehungsweise gesetzlich eingetragene Lebenspartner oder jemand, der "in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft" gelebt hat.