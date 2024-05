Aktualisiert am 13.05.2024 - 15:09 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

So setzen Sie Ihre Kfz-Versicherung von der Steuer ab

Je nachdem, welche Zahlungsvereinbarung Sie mit Ihrer Kfz-Versicherung getroffen haben, wird diese in regelmäßigen Abständen fällig. Auch beim Umfang der Versicherung haben Sie die Wahl, ob Sie lediglich eine Haftpflichtversicherung abschließen oder Voll- beziehungsweise Teilkasko buchen. Bei Ihrer Steuererklärung geben Sie einen Teil der Kfz-Versicherung an, um den Betrag steuerlich abzusetzen.

Kfz-Versicherung steuerlich absetzen

Als Privatperson machen Sie in Ihrer Steuererklärung den Teil geltend, der auf die Haftpflichtversicherung entfällt. Wenn Sie eine Kasko-Versicherung abgeschlossen haben, schauen Sie auf Ihrer Rechnung nach, wie hoch der Haftpflichtteil ist und geben diesen Betrag in der Steuererklärung an. Den Kasko-Betrag von der Steuer abzusetzen, ist für Privatpersonen nicht möglich.