Kann ich eine Auslandsreisekrankenversicherung steuerlich absetzen?

Beiträge für eine privat genutzte Auslandsreisekrankenversicherung können Sie grundsätzlich als Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend machen. Allerdings gibt es einen Haken.

Denn für sogenannte Vorsorgeaufwendungen wie eine Krankenversicherung fürs Ausland gelten gesetzlich festgelegte Höchstgrenzen – und die überschreiten Sie in der Regel bereits mit Ihren Beiträgen zur klassischen Kranken- und Pflegeversicherung. Für Arbeitnehmer, Beamte und Rentner liegt die Grenze bei 1.900 Euro pro Jahr, Selbstständige können bis zu 2.800 Euro pro Jahr absetzen. Bei Ehepaaren, die ihre Einkommensteuererklärung gemeinsam machen, verdoppeln sich die Beträge.

Werbungskosten bringen Ihnen erst dann zusätzlichen Nutzen, wenn Sie den Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.230 Euro pro Jahr überschreiten. Denn diesen Betrag gewährt Ihnen das Finanzamt automatisch – ohne dass Sie überhaupt Angaben in der Steuererklärung machen müssen.

Hatten Sie höhere Werbungskosten, lohnt sich also die detaillierte Angabe aller Posten. Eine Auslandsreisekrankenversicherung kann also helfen, diese Grenzen zu knacken und die Steuern zusätzlich zu senken. Lesen Sie hier, was Arbeitnehmer außerdem als Werbungskosten absetzen können.