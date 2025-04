Egal, ob die Brötchen beim Bäcker, Tickets fürs Kino oder gar ein Auto – kleine wie große Käufe erledigen viele Deutsche noch immer am liebsten mit Bargeld. Die Scheine und Münzen haben schließlich viele Vorteile: Sie sind nicht nur vertraut, sondern auch schnell griffbereit – und ermöglichen nicht zuletzt anonyme Zahlungen. Vor allem Letzteres spielt jedoch auch Kriminellen in die Karten.

In 18 der 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es schon Bargeld-Grenzen. Sie reichen von 500 Euro in Griechenland bis 15.000 Euro in Kroatien. Wendet Deutschland ab 2027 die EU-Verordnung an, gilt die Bargeld-Obergrenze grundsätzlich nur für Käufe, nicht jedoch für den reinen Besitz. Sie können also so viel Bargeld zu Hause horten, wie Sie mögen – besonders schlau ist das wegen des Wertverlustes aber nicht. Lesen Sie hier mehr dazu, wie viel Bargeld Sie zu Hause haben sollten.