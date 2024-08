Paysafecard-Guthaben auszahlen – so einfach geht es

Die Paysafecard ist ein beliebtes Zahlungsmittel, manchmal bleibt auf der Karte jedoch Restguthaben. So einfach funktioniert die Auszahlung.

Für digitale Bezahlungen ist die Paysafecard mit dem 16-stelligen Code äußerst praktisch. So benötigen Sie keine Kreditkarte und können Online-Käufe ohne Bankkonto tätigen. Wird das Guthaben nicht komplett verbraucht, verliert es nicht direkt seine Gültigkeit. Wir verraten, ob es auch aufs Konto auszahlbar ist.

Rückerstattung der Paysafecard aufs Bankkonto

Möchten Sie Ihr Guthaben nicht mehr für Einkäufe im Internet verwenden, ist eine Rückerstattung aufs Bankkonto nach Antrag auf Rückerstattung möglich. Dabei benötigen Sie eine gültige Bankverbindung sowie eine Kopie des gekauften Vouchers mit Code. In einigen Fällen ist es zudem erforderlich, eine Kopie des Ausweises an den Support von Paysafecard zu senden. Das ist immer dann der Fall, wenn der Auszahlungs- bzw. Erstattungsbetrag hoch ist. Entgegen häufiger Informationen ist eine Auszahlung von Paysafecard-Guthaben auf ein PayPal-Konto auch 2024 nicht möglich. So gehen Sie vor: