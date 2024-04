Gebrauchtwagen werden gern mit Bargeld bezahlt, auch wertvoller Schmuck, alte Möbel und seltene Sammlerstücke. Der Schnellimbiss an der Ecke hat seit Jahren kein Kartenlesegerät, und die gewerbliche Vermietung eines Zimmers an Touristen wird ebenfalls stets in bar beglichen – im Laufe der Zeit sammelt sich so ein Bargeldbestand an, der je nach Fall der Besteuerung unterliegt oder nicht. Wer das Geld auf sein Konto einzahlen möchte, kann ab einem bestimmten Betrag von der Bank zur Herkunft des Geldes befragt werden – aus guten Gründen.