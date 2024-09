Die Paysafecard ist ein beliebtes Zahlungsmittel, aber nicht in jeder Situation griffbereit. Ist es möglich, den Code per Lastschrift zu kaufen? Wir wissen mehr!

Mit der Paysafecard bezahlen Sie kleinere Dienstleistungen und Käufe im Internet. Hierfür geben Sie den 16-stelligen Code ein und die Zahlungssumme wird von Ihrem Guthaben abgebucht. Im Supermarkt und an der Tankstelle kaufen Sie die nötige Paysafecard direkt an der Kasse. Funktioniert das auch online per Lastschrift? Hier erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen.