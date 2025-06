Ein Geschenk ist schnell verschickt – doch nicht immer bleibt es kostenlos. Was beim Zoll zu beachten ist, um teure Überraschungen zu vermeiden.

Wann es für den Zoll ein Geschenkpaket ist – und wann nicht

Ein Geschenk gilt laut Zoll als solches, wenn es ohne Gegenleistung von Privatperson zu Privatperson verschickt wurde – etwa von der Tante in Kanada an die Nichte in Deutschland. Die Freigrenze für Inhalt und Wert liegt bei 45 Euro pro Sendung. Ist der Wert höher, werden Einfuhrabgaben wie Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer fällig.