Verlag will Online-Händler für Computer übernehmen

Das Medienhaus Heise will den insolventen Hardwarehändler Mindfactory übernehmen. Am 30. Juni unterzeichneten beide Seiten den Vertrag zur Übernahme im Rahmen eines sogenannten Asset-Deals. Der Standort Wilhelmshaven sowie alle Arbeitsplätze und Kundenbeziehungen sollen erhalten bleiben. Die endgültige Zustimmung des Bundeskartellamts steht jedoch noch aus.

Mindfactory zählt zu den größten deutschen Online-Händlern für PC-Komponenten. In den vergangenen Jahren war das Unternehmen besonders bei preisbewussten Technikfans beliebt. Anfang 2025 war der Händler in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Laut Branchenberichten sollen Unstimmigkeiten bei Steuerzahlungen eine plötzliche Millionenforderung ausgelöst haben – Mindfactory beantragte daraufhin eine Insolvenz in Eigenverwaltung.