Wofür bekomme ich die neue Förderung?

Mindestens nötig ist der bereits hohe Energiestandard EH 40. Diese Immobilien verbrauchen nur 40 Prozent der Energie, die ein reguläres Haus oder eine reguläre Wohnung benötigen. Außerdem darf das Gebäude nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt werden und in seinem ganzen Lebenszyklus nur eine bestimmte Menge an CO2 ausstoßen.

Welche Bauzinsen bekomme ich?

Beim Annuitätendarlehen zahlen Sie je nach Laufzeit in den ersten ein bis fünf Jahren nur die Zinsen. Daraus ist Ihre monatliche Belastung zunächst kleiner. Danach kommen gleichbleibende sogenannte Annuitäten auf Sie zu. Das sind Rückzahlungsbeträge, die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzen. Über die Jahre ändert sich das Verhältnis zwischen Tilgung und Zinsen: Der Anteil der Tilgung wächst, während der Anteil der Zinsen entsprechend sinkt.

Beim endfälligen Darlehen zahlen Sie während der gesamten Laufzeit nur die Zinsen und am Ende dann den kompletten Kreditbetrag in einer Summe zurück. Die Laufzeit und Zinsbindung beträgt hier vier bis zehn Jahre bei einem Sollzins von 3,01 Prozent pro Jahr (3,05 Prozent effektiver Jahreszins). Lesen Sie hier, was der effektive Jahreszins genau ist.