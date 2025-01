Ein Kreditgeber verlangt für einen Privatkredit 40 Prozent Zinsen; ein Getränkehändler verkauft im Sommer eine Flasche Mineralwasser für zehn Euro. In beiden Fällen sagen viele, dass es sich hierbei um Wucherpreise handelt. Doch ab wann spricht man eigentlich von "Wucher"?

Voraussetzungen für Wucher

Die zweite Voraussetzung hängt von den Umständen ab. Befindet sich der Käufer in einer sehr schwierigen Zwangslage, verfügt er über wenig Sachverstand oder ist völlig unerfahren, liegt eine Notlage vor. Damit Wucher angenommen werden kann, muss der Vertragspartner diese Notlage bewusst zu seinen Gunsten ausgenutzt haben.

Beispiel: Privatkredit

Bei einem Privatkredit mit einem Zinssatz von 40 Prozent dürfte es sich um Wucher handeln. Wenn ein Kreditnehmer bei keiner Bank einen Kredit zu marktüblichen Konditionen bekommt und einen Privatkredit mit derart hohen Zinsen abschließt, ist anzunehmen, dass er sich in einer Notlage befindet.

Beispiel: Getränkepreis

Anders verhält es sich beim Verkauf von Mineralwasser zum Preis von zehn Euro pro Flasche. Der Preis dürfte zwar das Doppelte des marktüblichen Preises übersteigen. Bei der Beurteilung der Ausnutzung einer Notlage kommt es aber auf die Umstände an.

Wenn ein potenzieller Käufer an akutem Durst leidet und kein anderer Verkäufer in der Nähe ist, liegt eindeutig eine Ausnutzung einer Notlage vor. Befinden sich jedoch andere Getränkegeschäfte mit günstigeren Getränkepreisen in der Nähe, kann nicht von einer Notlage gesprochen werden.