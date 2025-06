Ob im Supermarkt, in der Bäckerei oder im Café: Kontaktlose Bezahlvorgänge mit der Karte, mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch sind für viele längst alltäglich geworden. Im Jahr 2025 stehen im Zahlungsverkehr einige wichtige Neuerungen an – darunter neue Anbieter, technische Innovationen und eine Neuregelung bei Kartenzahlung.

Diese Limits gelten beim kontaktlosen Bezahlen

Was ändert sich 2025 beim kontaktlosen Bezahlen?

Neue technische Trends ermöglichen digitale Zahlungen – auch bei kleinen Händlern

PayPal auch an der Ladenkasse: das steckt dahinter

Im Sommer 2025 will der Zahlungsdienstleister PayPal in Deutschland mit einer eigenen kontaktlosen mobilen Geldbörse (Mobile Wallet) starten. Damit lässt sich mit der PayPal-App per Smartphone direkt an der Ladenkasse zahlen – überall dort, wo MasterCard akzeptiert wird.