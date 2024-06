Geldfälschungen sind annähernd so alt wie das Geld an sich. Könnte Falschgeld auch über Geldautomaten verbreitet werden?

Die Deutsche Bundesbank hat im Jahr 2023 in Deutschland rund 56.600 falsche Euro-Banknoten, umgangssprachlich auch Blüten genannt, im Nennwert von 5,1 Millionen Euro im deutschen Zahlungsverkehr registriert. Damit erhöhte sich die Anzahl der Fälschungen gegenüber dem Vorjahr um 28,2 Prozent.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Barzahlen an der Kasse als Wechselgeld einen "falschen Fünfziger" in die Hände bekommen, ist zwar äußerst gering. Völlig ausgeschlossen ist es allerdings nicht, dass Falschgeld auch in Ihrem Portemonnaie landet.