Verwirrung auf dem Kontoauszug: "not provided" taucht auf und wirft Fragen auf. Wir klären auf, was sich dahinter verbirgt.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr nimmt massiv zu. Darunter versteht man Zahlungen per Überweisung, Lastschrift oder Kartenzahlung von Konto zu Konto. Im Jahr 2021 wurden weltweit schätzungsweise 1,02 Billionen (1.015 Milliarden) Transaktionen getätigt – bis 2027 werden laut einer Studie von Statista Research rund 2,3 Billionen (2.297 Milliarden) Transaktionen erwartet, was mehr als einer Verdoppelung entspricht.

Jede Transaktion enthält bestimmte Abkürzungen oder kryptische Zahlenkombinationen, die sich aneinanderreihen und manchmal bei Verbrauchern zu Verwirrung führen können. Auf dem Kontoauszug könnten beispielsweise die Worte "not provided" oder in Großbuchstaben und in einem Wort "NOTPROVIDED" stehen.