Doch keine Sorge: Sie können Lastschriften in diesen Fällen zurückholen. Allerdings müssen Sie eine bestimmte Frist einhalten. t-online zeigt Ihnen, worauf Sie achten sollten.

Was ist eine SEPA-Lastschrift?

In der Fachsprache heißt das: Sie erteilen dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat . Das bedeutet: Sie müssen nicht regelmäßig einen Betrag überweisen, das funktioniert mit einer SEPA-Lastschrift automatisch. Mehr dazu lesen Sie hier.

SEPA ist ein EU-weites Verfahren , mit dem Lastschriften standardisiert vollzogen werden. So können Sie auch leicht ein entsprechendes SEPA-Mandat in andere Länder als Deutschland erteilen.

Kann ich eine Lastschrift zurückholen?

Eine längere Frist greift, wenn Sie erst gar kein Lastschriftmandat erteilt haben. In diesem Fall bleiben Ihnen 13 Monate Zeit , um ungenehmigte Lastschriften zurückzubuchen.

Wie gebe ich eine Lastschrift zurück?

Wenn Sie eine Lastschrift zurückgeben möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. So können Sie sich bei einer SEPA-Lastschrift schriftlich an Ihre Bank wenden und verlangen, dass das Geldinstitut den Betrag zurückbucht. Geben Sie dafür den Betrag an, das Datum der Abbuchung und den Beteiligten der Lastschrift.