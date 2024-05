Mit einem Dauerauftrag stellen Sie sicher, dass Zahlungen an Dritte rechtzeitig eingehen. Doch was, wenn Sie vergessen, den Dauerauftrag zu löschen? Wie Sie wieder an Ihr Geld kommen.

Können Sie Zahlungen zurückholen?

Was tun, wenn der Vertrag bereits beendet war?

Gehen Sie am besten so vor, dass Sie dem Vertragspartner zum Beispiel per Brief mitteilen, dass er das Geld zurückzahlen muss und verweisen Sie auf § 812 Abs. 1 BGB. Setzen Sie eine Frist. Sollte der Vertragspartner nicht reagieren, ziehen Sie ggf. einen Anwalt hinzu.