PayPal bucht ausstehende Zahlungen von Ihrem Konto ab. Ist es nicht gedeckt, platzt die Lastschrift. Wir verraten, was in diesem Fall zu beachten ist.

Sie haben mit PayPal gezahlt und das Girokonto war zu diesem Zeitpunkt noch gedeckt. Plötzlich wurde die Stromrechnung abgebucht und der Kontostand reichte nicht mehr, um die PayPal-Abbuchung zu bedienen. Die Lastschrift ist nicht erfolgreich und Ihr PayPal-Konto befindet sich im "Minus". Ärgerlich, aber kein Grund zur Panik, wenn Sie jetzt richtig handeln. Hier erfahren Sie, wie.

Was macht PayPal bei fehlender Kontodeckung?

ZunÀchst einmal erhalten Sie eine E-Mail von PayPal, dass die Lastschrift nicht möglich war. Jetzt hat das Unternehmen mehrere Möglichkeiten, die von Ihrem Kontostatus abhÀngig sind:

Ist Guthaben vorhanden, wird der ausstehende Betrag davon abgezogen und die Zahlung ist erledigt.

Haben Sie eine weitere Zahlungsart (zum Beispiel die Kreditkarte) hinterlegt, darf PayPal diese belasten.

Ist ein direkter Ausgleich nicht möglich, erfolgt nach einigen Tagen ein zweiter Abbuchungsversuch.

Eine nicht erfolgreiche Lastschrift hat fast immer eine KontoeinschrĂ€nkung zur Folge. Erst wenn mehrere Zahlungen (Direktabbuchung per Kreditkarte oder Zahlung per Guthaben) erfolgreich waren, schaltet PayPal Sie wieder fĂŒrs Lastschriftverfahren frei.

Was passiert, wenn PayPal eine Rate nicht abbuchen kann?

Die Beliebtheit von PayPal beruht einerseits auf der Einfachheit beim Zahlen, aber auch auf der Möglichkeit, in Raten zu bezahlen. Der ausstehende Betrag wird in mehreren TeilbetrÀgen von der Kreditkarte oder per Lastschrift vom Bankkonto eingezogen.

Ist das Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung nicht gedeckt, geraten Sie in RĂŒckstand. In diesem Fall wird PayPal keine zweite Abbuchung vornehmen, sondern Sie zur Zahlung auffordern. HierfĂŒr erhalten Sie die Kontodaten des Zahlungsdienstleisters und sind verpflichtet, die Zahlung nebst GebĂŒhren auszugleichen. Nehmen Sie die Erledigung frĂŒhzeitig vor, da PayPal sonst den Ratenzahlungsvertrag mit Ihnen auflösen kann. Sie sind dann verpflichtet, den ausstehenden Betrag komplett zu zahlen, nicht in Raten.

Was kostet eine geplatzte Lastschrift bei PayPal?