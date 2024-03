Betrug beim Online-Shopping nimmt immer mehr zu. Haben Sie die bestellte Ware bereits bezahlt, kann es schon zu spät sein. So holen Sie sich Ihr Geld zurück.

Sie haben, nichts Böses ahnend, in einem Online-Shop bestellt und die Ware bereits bezahlt. Nach einigen Tagen ist die Bestellung immer noch nicht bei Ihnen angekommen. Als Sie versuchen, den Kundendienst der Website zu erreichen, stellen Sie fest, dass der Shop nicht mehr existiert. Ihr Geld ist weg und die bestellten Produkte werden wahrscheinlich nie geliefert. Möglicherweise sind Sie auf einen Fake Shop hereingefallen.

Geld zurück – das ist nicht immer möglich

Überweisung mit Betrugsverdacht

Bei einer Überweisung mit Betrugsverdacht kontaktiert Ihre Bank die Empfängerbank mit der dringenden Bitte, das Geld nicht dem Empfängerkonto gutzuschreiben, sondern wieder zurückzuüberweisen. In so einem Verfahren sendet Ihre Bank eine sogenannte Swift-Nachricht an die Empfängerbank. Swift steht für ein Netzwerk zum sicheren Austausch elektronischer Informationen zwischen Banken.