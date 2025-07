In den kommenden Wochen zieht es viele Deutschen in den Urlaub. Wichtig ist dabei, im Voraus zu klären, wie und wo Sie im Ausland sicher Geld abheben können.

Bevor Sie ins Ausland in wärmere Gefilde aufbrechen, sollten Sie gut informiert sein: Wo können Sie unterwegs Geld abheben, welche Karten werden akzeptiert und welche Gebühren fallen an? Denn manche Banken setzen aus Sicherheitsgründen das Auslandslimit für Debit- und Kreditkarten auf null Euro – sogar innerhalb der EU.

Zusatzkosten außerhalb der Eurozone

Reisende sollten bei Auslandsbesuchen außerhalb der Eurozone auf zusätzliche Kosten achten. Der Bankenverband empfiehlt, Angebote zur Umrechnung in Euro zu vermeiden, da hierfür extra Gebühren anfallen können. Stattdessen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Bezahlen am Kassenterminal oder beim Geldabheben am Automaten den Betrag in der Landeswährung anzeigen lassen.

Auf Kreuzfahrt gehen

An Bord eines Kreuzfahrtschiffes sollten Sie nur in Notfällen telefonieren, sonst wird es schnell teuer. Der persönliche Handyvertrag gilt nur an Land, denn auf See gibt es keine Mobilfunkabdeckung. Damit Sie trotzdem telefonieren können, gibt es ein Schiffsnetz, das über Satellitentechnik funktioniert. Informieren Sie sich am besten vor der Reise bei Ihrem Anbieter über die anfallenden Kosten.