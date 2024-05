Wofür steht "Kuno"?

Die Kuno-Webapplikation wird verwendet, um bei Diebstahl oder Verlust einer Debitkarte Kontodaten in eine zentrale Sperrdatei einzupflegen. Auf diese Datei kann wiederum der Einzelhandel zugreifen und innerhalb von Abrechnungssystemen verwenden. Wenn eine IBAN-Nummer in der Datei als "gesperrt" vorliegt, sind Abbuchungen per Lastschrift nicht mehr möglich.

So funktioniert die Kuno-Sperrung

Unterschiede zur normalen Kartensperre über den Sperr-Notruf

Kartenfolgenummer finden

Wenn die "Kartenfolgenummer" nachträglich in das Kuno-Sperrsystem eingetragen wird, wird eine veranlasste Kontensperre in eine explizite Kartensperre umgewandelt. Das bedeutet, dass nur die Debitkarte gesperrt wird, die Kontensperre hingegen ist aufgehoben.

Kuno-Sperrung aufheben – möglich?

Für die neue Debitkarte könnten je nach Institut auch Kosten anfallen. Zunächst erhalten Sie die neue Karte per Post, danach folgt in einem gesonderten Brief die neue PIN. Rechnen Sie mit einer Versandzeit zwischen drei und fünf Werktagen. In dieser haben Sie keine Debitkarte zur Verfügung.