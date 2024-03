Im Ratgeber erklären wir, was hinter den Kreditkartenarten steckt, wie sie sich unterscheiden und welche Karte sich für welchen Gebrauch am ehesten eignet.

Wie unterscheiden sich Kreditkarten?

Aus den Unterschieden ergeben sich auch die Vor- und Nachteile der einzelnen Kreditkartenarten. Daraus lässt sich ableiten, welche Kreditkartenart sich für welchen Zweck am besten eignet. Gehen wir die Karten der Reihe nach durch.

Debitkarte: Funktionsweise und Vor- und Nachteile

Die Debitkarte liegt in Deutschland im Trend: Viele Direktbanken wie ING, DKB oder Comdirect geben mittlerweile eine Visa-Debit zum Girokonto dazu. Die Debitkarte übernimmt dabei die Funktion der Girocard (ehemals EC-Karte).

Sie können also Geld vom Automaten abheben oder per Karte oder App im Laden bezahlen. Der Betrag, den Sie abheben oder ausgeben, wird dabei direkt von Ihrem Girokonto abgebucht.

Vorteile der Debitkarte:

Nachteile der Debitkarte:

Kreditkarte mit Aufdruck "Credit": Funktionsweise und Vor- und Nachteile

Diese Form der Kreditkarte dürfte diejenige sein, die viele Verbraucher im Sinn haben, wenn sie an eine Kreditkarte denken: Zahlungen mit einer "Credit"-Kreditkarte werden oft bis zum Monatsende gesammelt und dann als Gesamtsumme vom Girokonto eingezogen. Sie erhalten also meist bis zu 30 Tagen einen kostenlosen Kredit bei Ihrer Bank.

Vorteile einer "Credit"-Kreditkarte:

Nachteile einer "Credit"-Kreditkarte:

Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion: Funktionsweise und Vor- und Nachteile

Diese Kreditkarten sind in den angelsächsischen Ländern verbreitet, haben ihren Weg mittlerweile aber auch nach Deutschland gefunden. Sie bekommen die Karten meist von Banken, die sich auf Kreditgeschäfte spezialisiert haben. Beispiele sind Barclays, Advanzia oder Santander.

Vorteile der Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion:

Nachteile der Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion:

Unterschiede von Debitkarte und Kreditkarte

Welche Kreditkarte passt für Sie?

So kommt eine Debitkarte eher für Verbraucher infrage, die ihren aktuellen Kontostand im Auge behalten wollen. Denn Zahlungen mit der Debitkarte gehen in der Regel sofort vom Girokonto ab. Die Debitkarte kann praktisch sein, wenn Sie an beliebigen Geldautomaten Bares ziehen wollen. Oft ist das innerhalb der EU mehrmals monatlich kostenlos möglich. Dazu gehören auch Automaten von Drittbetreibern wie Euronext.